Marianella: "Amorim allo United ha fallito soprattutto caratterialmente: subito la potenza del club"

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Marianella racconta cosa non è andato dell'esperienza di Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan, alla guida del Manchester United

La carriera di Ruben Amorim ripartirà dal Milan. Il tecnico portoghese, appena 41enne, è stato scelto come prossimo allenatore rossonero: da un lato proverà a risollevare il club milanista che ha mancato la Champions League per il secondo anno consecutivo ed è bersaglio delle feroci critiche dei tifosi; dall'altro proverà a ravvivare la sua carriera, iniziata benissimo allo Sporting ma continuata malissimo alla guida del Manchester United. Lo ha seguito da vicino Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport di Premier League che ha commentato cosa non è andato storto nell'esperienza inglese di Amorim.

MARIANELLA, IL COMMENTO SU AMORIM AL MILAN

Il commento di Massimo Marianella su Ruben Amorim: "Amorim è un allenatore bravo, preparato e giovane con delle idee. Ha fatto benissimo con lo Sporting con un gioco offensivo e ha lanciato tanti giovani. Viene però da un'esperienza negativa al Manchester United. Ha fallito soprattutto caratterialmente: ha subito la potenza di un club importante come lo United. Bastava vedere come viveva male le partite: si muoveva avanti e indietro davanti alla panchina, trasmettendo l’agitazione alla squadra. Ha le potenzialità per redimersi, ma deve provare a dimenticare l’Old Trafford".