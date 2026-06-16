Zazzaroni: "A Cardinale non hanno ancora spiegato cos’è il Milan"

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Ivan Zazzaroni, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così: ecco un estratto del suo pensiero

Il Milan sta sempre più prendendo forma con l'imminente arrivo di Ruben Amorim. Ivan Zazzaroni, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così: "A Cardinale non hanno ancora spiegato cos’è il Milan. Non ha potuto farlo il leggendario Furlani, che a un certo punto ha pensato di essere diventato Luciano Moggi; non può riuscirci Scaroni per il quale il calcio è un minerale essenziale per l’organismo umano, fondamentale per la salute di ossa e denti; potrebbe provarci Ibrahimovic, ma in questo periodo sta salutando il pubblico americano, girando spot, dispensando commenti anche in bosniaco e cambiandosi d’abito come e più di Mina a Studio Uno.

Nelle ultime ore qualcuno ha convinto il Nostro a prendere Ruben Amorim che, dopo il fallimento di Manchester, era stato avvicinato al Benfica, società che non avrebbe potuto assumerlo per i trascorsi allo Sporting dove invece fece assai bene, oltretutto attaccando il club di Rui Costa.

Il bello di Amorim, che gode di buona stampa e sa fare gruppo, è il principio tattico: il suo specifico sono la difesa a tre e il contropiede, proprio gli elementi contestati ad Allegri. Ma chissenefrega: Amorim sarà seguito con affetto da tutti gli anti-allegriani. Fino ai primi capitomboli. Vedi Motta alla Juve.

E Markus Krösche? Ex calciatore del Paderborn e allenatore scarso, s’è reinventato dirigente approdando all’Eintracht Francoforte. In Germania lo definiscono rigido, scontroso, “flessibile come l’alabastro”.