Maignan e Rabiot entrambi titolari nel debutto della Francia al Mondiale

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La Francia debutta al Mondiale questa sera alle ore 21 contro il Senegal: i due calciatori del Milan transalpini sono entrambi titolari

Questa sera tocca alla Francia. Una delle grandi favorite del Mondiale scende in campo alle ore 21 al MetLife Stadium di New York, impianto che ospiterà anche la finalissima il prossimo 19 luglio. Ad affrontare i transalpini sarà l'ostico e ambizioso Senegal di Sadio Manè: gli africani vogliono mettere i bastoni tra le ruote ai francesi in un girone che vede anche la presenza della Norvegia, impegnata a mezzanotte contro l'Iraq. In campo da titolari i due calciatori del Milan: partono dall'inizio sia Mike Maignan che Adrien Rabiot.

MAIGNAN E RABIOT TITOLARI: LE FORMAZIONI DI FRANCIA-SENEGAL

Di seguito le formazioni ufficiali di Francia-Senegal, con i due milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot che partono dall'inizio nello schieramento tattico del CT Didier Deschamps.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. A disp.: Samba, Risser, Gusto, Digne, Konaté, Lucas Hernandez, Lacroix, Koné, Kanté, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, M. Thuram, Barcola, Mateta. All. Didier Deschamps

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; K. Diatta, K. Koulibaly, M. Diouf, M. Niakhate; G. Gueye, L. Camara, P. Gueye; S. Mané, N. Jackson, I. Sarr. A disp.: Y. Diouf, M. Diaw, M. Sarr, A. Seck, I. Jakobs, A. Mendy, P. Ciss, P. Sarr, H. Diarra, B. Ndiaye, A. Diao, B. Dieng, C. Ndiaye, I. Ndiaye, I. Mbaye. All. Pape Thiaw