Fabio Capello si augura uno scenario per Amorim. E se lo auspica

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha spiegato che Milan si aspetta con l'arrivo in panchina di Ruben Amorim: "Auguro ad Amorim di tornare quello dello Sporting. Dovrà avere coraggio, imporsi e far valere le sue idee. Penso che poi servano acquisti all’altezza del Milan: mi aspetto un centrale di difesa, una mezzala, un esterno sinistro e un centravanti. Non bisogna spendere tanto per farlo, servono grandi giocatori per ritornare a vincere. Resta un dubbio: con chi parla Amorim? Mi sembra che ci sia un bel po’ di confusione sui ruoli...

Il direttore sportivo e il direttore tecnico potrebbero essere i tedeschi Krösche e Hardung? Penso che pasteggeremo con la birra e chiuderemo il pasto con un buon Porto! Scherzi a parte, non ho un’opinione chiara perché non li conosco. Mi sorgono un po’ di dubbi dal momento che si dovranno ambientare e sbarcheranno su un pianeta nuovo. Chissà. Lasciatemi avere qualche perplessità, almeno per ora".