Ordine su Amorim: "Non è ancora arrivato ed è già sotto processo. Ha davanti due pericoli da schivare"

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Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha pubblicato un video su Instagram nella quale ha parlato così di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan: "Non si è ancora presentato e lo hanno gil mandato sotto processo. Tutti parlano della sua esperienza più recente, cioè quella al Manchester United che è stata negativa. Ma faccio questa domanda: c'è qualcuno che in questo Manchester United ha fatto bene? Direi proprio di no. Io non ho nessun pregiudizio, quindi lo giudicherò sul campo.

In questo momento dico che Amorim ha due grandi pericoli davanti da schivare: il primo è il tempo perchè parte con un po' di ritardo perchè il Milan ha impiegato un bel po' per sceglierlo e dargli la panchina rossonera. Il secondo rischio è quello di non conoscere a fondo le caratteristiche sia della squadra che ha a disposizione, sia soprattutto del calcio italiano. Ad Amorim volgio rivolgere una sola raccomandazione: che si studi bene le partite del Milan da qui al giorno del raduno e che studi bene soprattutto quali sono le caratteristiche del suo calcio, senza avere un dogma in testa. Secondo me se si comporta un po' come Sacchi e un po' come Capello farà strada".