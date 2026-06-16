Ordine: "Sono scandalizzato da Cardinale perché a maggio ci era stato detto che sarebbero bastati 7-10 giorni per prendere le decisioni"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul ruolo che sta avendo Zlatan Ibrahimovic nella ricostruzione del Milan.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul ruolo che sta avendo Zlatan Ibrahimovic nella ricostruzione del Milan: "Dal Milan non arriva una sola indicazione, tutto è nelle mani di Gerry Cardinale. Ibrahimovic per ora fa lo showman in America e continua a non voler essere investito di particolari responsabilità. Sono scandalizzato da Cardinale perché a maggio ci era stato detto che sarebbero bastati 7-10 giorni per prendere le decisioni. Siamo a metà giugno e c'è traccia di poco".

ORDINE CONTRO CARDINALE

"Vivendo e lavorando - ha spiegato lo stesso Ordine sul Corriere dello Sport - dall’altra parte del mondo, il numero uno di RedBird forse non si rende conto del gravissimo danno d’immagine arrecato al blasone del club che con Silvio Berlusconi divenne «il più titolato al mondo»: a leggere chat di tifosi, social e commenti sarcastici in quantità industriale è diventato in queste ore lo zimbello del calcio italiano a tal punto che persino l’iscrizione al campionato di serie A è stata messa in discussione, cosa ridicola per un club che fattura 500 milioni a stagione e ha un patrimonio netto di 200 milioni, parametri questi che altri club, persino più idolatrati, possono solo invidiare! Non è solo il caso dunque di rivolgere un appello serrato («fate presto») per recuperare il tempo perso che sta scatenando anche una serie di voci su possibili partenze di calciatori (a dar retta ai social il Milan a oggi sarebbe senza Maignan, Leao, Pulisic, Rabiot, Modric e forse anche Pavlovic: dovrebbe giocare con la primavera il prossimo anno!) è il caso invece di raccomandare una scelta utile al Milan che impedisca di sprecare altro tempo per conoscere il calcio italiano e le esigenze del prossimo Milan":