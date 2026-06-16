P. Berlusconi su Cardinale: "Galliani me ne parla bene. È una persona in gamba che si è fatta da sé"

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Paolo Berlusconi ai microfoni di TeleLombardia ha parlato dell'attuale proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Di seguito il suo pensiero

Paolo Berlusconi, a 3 anni di distanza dalla morte di Silvio Berlusconi, lo ricorda in un’intervista esclusiva concessa a Michael Cuomo di TeleLombardia ripercorrendo la vita nel calcio e non solo dell’amato fratello. Di seguito alcuni estratti.

Lo hanno ricordato tutti ma non lo ha ricordato il Milan, neanche con un post sui social. Ci è rimasto male?

"Ma devo dire che ho sentito la giustificazione che sarà ricordato nella data in cui ha acquisito il Milan e nella data di nascita. Bisogna poi sapere che sono americani e gli americani sono diversi da noi, hanno una sensibilità diversa dalla nostra”

Cosa avrebbe detto suo fratello di questo Milan?

“Non avrebbe “detto”, avrebbe suggerito delle soluzioni. È chiaro che il Milan che è stato preso da Silvio era di Serie B, è inutile rivangare tutti i successi che abbiamo avuto, l’ha preso e l’ha portato in vetta al mondo. Tanto che l’Italia è conosciuta per gli spaghetti e il Milan di Berlusconi. Oggi si sarebbe ovviamente dispiaciuto di vederlo così però lui era sempre molto positivo, avrebbe detto: “È in un situazione in cui non può che migliorare”. Avrebbe avuto dei suggerimenti per riportare il Milan ai livelli di classifica che gli competono. Il Milan è una squadra da Champions, non sicuramente da metà classifica”

Ha conosciuto, conosce o ha voglia di conoscere Gerry Cardinale?

"Io non lo conosco, lo conosce molto bene Adriano Galliani e me ne parla molto bene. Quindi non ho giudizi da dare se non relata refero per quello che mi dice Adriano. È una persona in gamba che si è fatta da sé e uno che ha raggiunto quei risultati, come diciamo noi a Milano, è minga un pirla”