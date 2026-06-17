Bucciantini: "Ibrahimovic-Cardinale continuano a sottovalutare il milanismo"

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Nel corso del consueto appuntamento con "Calciomercato-L'Originale" Marco Bucciantini ha parlato di Milan rivolgendosi soprattutto ad Ibrahimovic e Cardinale.

Nel corso del consueto appuntamento con "Calciomercato - L'Originale", Marco Bucciantini ha commentato la scelta del Milan di puntare - nuovamente - su un allenatore straniero, ovvero Ruben Amorim, piuttosto che su uno italiano, focalizzandosi, nell'analisi del quadro rossonero, sulla metodologia di lavoro della proprietà rossonera:

"Quella del Milan è una società che ragiona così. Non hanno interesse di parlare in linguaggio comune. Amorim 20 mesi fa sarebbe stata una scelta che avrebbe suscitato tutt’altro effetto. Ibrahimovic-Cardinale continuano a sottovalutare il milanismo. Non l’italianità ma il milanismo”.