Mainoo su di giri per Modric: "Pazzesco poter giocare contro di lui"

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Domani sera Inghilterra e Croazia si sfidano in uno dei match più attesi della prima giornata dei Mondiali: Mainoo ha parlato di Luka Modric

Domani sera alle 22 si giocherà una delle partite più attese di questa prima giornata dei gironi del Mondiale: l'Inghilterra, tra le favorite alla vittoria finale, affronterà la Croazia di Luka Modric. Il fuoriclasse del Milan non ha ancora comunicato se si ritirerà a fine stagione, se continuerà un altro anno e se lo farà con il club rossonero. Tutto è ancora in divenire. Intanto Modric ha incassato gli elogi del giovanissimo Kobbie Mainoo dell'Inghilterra che ne ha parlato dal ritiro della sua Nazionale, a due giorni da una sfida intergenerazionale molto suggestiva.

MAINOO, PAZZESCO GIOCARE CONTRO MODRIC

Le dichiarazioni di Kobbie Mainoo dal ritiro dell'Inghilterra in vista della partita contro la Croazia di Luka Modric: "Al Real Madrid e al Tottenham è stato uno dei migliori giocatori al mondo, persino il migliore in assoluto in un determinato momento, quando ha vinto il Pallone d'oro. È pazzesco poter giocare contro di lui. Anche al Manchester United ho sentito parlare molto di lui, Casemiro lo stima moltissimo. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo vincere e mettere da parte tutto il resto".