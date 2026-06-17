Orlando su Amorim: "Lo giudico per l'esperienza allo Sporting, non allo United. È uno preparato ed intelligente"

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Massimo Orlando ha espresso il suo punto di vista sull'arrivo imminente di Ruben Amorim al Milan come nuovo allenatore rossonero

Massimo

Il matrimonio tra Ruben Amorim e il Milan è il primo segno di un nuovo inizio per il club rossonero, una ripartenza da zero fortemente voluta da Gerry Cardinale e promossa da Zlatan Ibrahimovic. La scelta del tecnico portoghese, con un passato luminoso allo Sporting Club ma anche uno funesto al Manchester United, sta dividendo l'opinione pubblica, non tanto per il profilo del tecnico quanto per il margine di manovra che gli verrà dato e il supporto su cui potrà contare. Massimo Orlando, ex calciatore, ne ha parlato su TWM Radio.

LE PAROLE DI ORLANDO SU RUBEN AMORIM AL MILAN

Le parole di Massimo Orlando su Amorim al Milan: "Bisogna aspettare, che il Milan sia in difficoltà con la dirigenza e in ritardo sui programmi è vero. Vedo molta confusione, non giudico però Amorim perché allo Sporting ha fatto molto bene, poi se poi viene qui e non gli fanno la squadra, credo che il Milan possa ritrovarsi in una situazione di grande difficoltà. Se parti male poi quest'anno, succede che hai mezzo stadio vuoto e non te lo puoi permettere. Era andato al Manchester dove hanno fallito un sacco di allenatori. Lo giudico non per quella esperienza ma per quanto visto allo Sporting. È uno preparato, intelligente, ma ripeto, è tutto legato al mercato. Ci sarà confusione ma avrà avuto delle garanzie e parlato anche di mercato, sennò perché dovrebbe venire uno come lui? lo credo che qualche garanzia gli sia stata data".