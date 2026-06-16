Ruben Amorim è il terzo allenatore portoghese nella storia del Milan

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Ruben Amorim è il terzo allenatore portoghese nella storia del Milan, e i due precedenti non fanno tornare in mente ai tifosi bei ricordi.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese, reduce dalla complicata esperienza al Manchester United, si è così presentato al mondo rossonero: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan".

Ruben Amorim è il terzo allenatore portoghese nella storia del Milan. Gli altri due tecnici lusitani che hanno guidato la formazione rossonera sono Paulo Fonseca, che ha viaggiato ad una media di 1,75 punti a partita, e Sergio Conceiçao, che invece ha avuto un rendimento da 1,71 punti a partita, ai quali si aggiunge però la Supercoppa vinta a Riad. Entrambi si sono seduti sulla panchina del Milan nella stagione 2024/25.