MN - Slot non chiude alla possibilità Milan, ma vuole capire cosa metterà sul tavolo Cardinale. E la pista Glasner-Rangnick...

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Il no di Xavi e Iraola, resiste Glasner e si aggiunge Slot: clima di incertezza per la scelta del prossimo allenatore del Milan

Giorni tesi e confusi, non solo per i tifosi del Milan ma anche per Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. Dopo il maxi licenziamento congiunto post Milan-Cagliari di Allegri, Tare, Furlani e Moncada il Milan è ancora senza allenatore, DS, DT e CEO. Sondati diversi allenatori e dirigenti, ma al momento non c'è nessuna certezza di quale sarà il futuro dei rossoneri.

MILAN, TUTTO SU SLOT E GLASNER

Dopo il no di Xavi, lo spagnolo vuole un'esperienza da CT, e il no di Iraola, il basco ha saggiamente aspettato il Liverpool, i nomi caldi ad oggi sono due. Il primo è quello di Oliver Glasner, che dovrebbe incontrare i vertici superstiti del Milan nella giornata di venerdì, il secondo è quello di Arne Slot, appena esonerato proprio dal Liverpool tanto desiderato da Iraola. Dal Belgio addirittura parlano dell'olandese come il candidato principale per la panchina del Diavolo, ma alla redazione di MilanNews.it risulta che l'ex Feyenoord apre ai rossoneri, ma vuole prima capire che tipo di progetto verrà messo sul tavolo da Cardinale. Il tutto sta succedendo in una situazione di incredibile incertezza: quando mai si è visto un Milan senza nessun ruolo apicale coperto nel momento clou della stagione, ovvero quello della programmazione? E infatti sono già arrivati dei sonori no: chi è che si prenderebbe il rischio di venire ad allenare in questa situazione?

MILAN, COSA SUCCEDE CON RANGNICK?

E poi, cosa succede con Ralf Rangnick? Nella giornata di lunedì ci sarà un importante incontro tra il CT e la federazione austriaca per capire cosa fare nel futuro prossimo: la Federazione vorrebbe offrirgli un rinnovo del contratto, ma il tedesco ha avuto già diversi contatti, incontri con il Milan e una proposta per il ruolo di Direttore Tecnico. Lunedì ci sarà quindi questo incontro tra Rangnick e l'Austria, poi martedì quello tra Milan e Glasner, che piace ai rossoneri ed è anche uno dei "figli calcistici" di Ralf. Una situazione ingarbugliata con diverse piste parallele. Oggi si è aggiunta quella di Arne Slot, appena esonerato dal Liverpool. Cosa succederà? Bisognerà aspettare la prossima settimana per avere le idee un po' più chiare.

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