Il Milan programma una cessione importante: il sacrificato dovrebbe essere Leao. Rafa intrigato dallo United

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Il Milan deve fare una cessione illustre e il sacrificato dovrebbe essere Leao. Il portoghese piace in Turchia, ma preferirebbe andare al Manchester United

Il Milan, così come la Juventus, dopo la mancata qualificazione in Champions League, sarà costretto a fare una cessione illustre durante questa finestra di mercato estivo. Lo scrive questa mattina Il Giornale che spiega che il sacrificato dovrebbe essere Rafael Leao che quindi dopo sette anni dovrebbe lasciare il Diavolo. Il giocatore portoghese, che sarà impegnato nelle prossime settimane al Mondiale con la sua nazionale, piace molto a Galatasaray e Fenerbahçe, ma un futuro in Turchia non sembra nei suoi piani. Il numero 10 milanista sarebbe invece intrigato da un passaggio al Manchester United.

Nei giorni scorsi, intervenuto ad un podcast, Leao ha ammesso di seguire con grande interesse la Premier League ed in particolare il Manchester United: "Chi seguo in Inghilterra? Guardo spesso la Premier League. Mi piace il Manchester United soprattutto per Cristiano Ronaldo, che è il mio idolo, ma anche l'Arsenal è una squadra che seguo alla televisione..".