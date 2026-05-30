Tuttosport: "Jashari: Atalanta e Roma in pressing ma non c’è nessuno con cui trattare"
L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Jashari: Atalanta e Roma in pressing ma non c’è nessuno con cui trattare". Il centrocampista svizzero, arrivato al Milan la scorsa estate dopo una trattativa infinita con il Club Brugge, è reduce da una stagione con parecchie difficoltà, ma nonostante questo ha attirato l'attenzione anche di alcuni club italiani come Atalanta e Roma che lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione. I suoi agenti avrebbero già avuto dei contatti con queste società, ma per ora una trattativa con il Diavolo non può comunque partire perchè al momento non c’è un referente per il club rossonero (i ruoli di amministratore delegato e direttore sportivo sono ancora vacanti dopo gli addii di Furlani e Tare).
Senza la dirigenza, azzerata lunedì scorso da Gerry Cardinale, sono intanto bloccate anche tutte le trattative per i rinnovi di contratto, come per esempio quelle per i prolungamenti di Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori. "È un momento di oggettivo caos, che la proprietà dovrà risolvere non oltre la prossima settimana, perché va riprogrammato tutto (anche la data del raduno estivo) e vanno anche convinti i calciatori che l’azzeramento effettuato sia stato necessario" scrive il quotidiano torinese.
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