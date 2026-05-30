Tuttosport in prima pagina: "Pochettino più vicino al Milan"

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Questione panchina: non solo le voci ricorrenti su Oliver Glasner. Tuttosport questa mattina titola: "Pochettino più vicino al Milan"

La stagione si chiude con una profonda rivoluzione in casa Milan. Il mancato accesso alla prossima Champions League ha infatti spinto il club a prendere decisioni drastiche, avviando un ampio processo di rinnovamento ai vertici della società. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, sono stati ufficializzati gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Un epilogo maturato dopo mesi complicati, segnati da risultati deludenti, prestazioni discontinue e un clima di crescente insoddisfazione attorno alla squadra. L’obiettivo minimo stagionale non è stato raggiunto e la dirigenza ha ritenuto inevitabile una profonda revisione del progetto.

La mancata qualificazione alla massima competizione europea ha avuto un ruolo centrale nelle valutazioni del club, portando alla scelta di voltare pagina sia sul fronte tecnico sia su quello dirigenziale. Una decisione che riflette la volontà di interrompere un percorso ritenuto non più in linea con le ambizioni della società.

Per i rossoneri si apre adesso una nuova fase, con l’intenzione di ricostruire e rilanciare il progetto sportivo. L’obiettivo è quello di ritrovare competitività, riconquistare la fiducia dell’ambiente e tornare a lottare per i traguardi più prestigiosi del calcio italiano.

Questione panchina: non solo le voci ricorrenti su Oliver Glasner. Tuttosport questa mattina titola: "Pochettino più vicino al Milan". L'attuale CT dell'USA è un altro nome uscito nelle ultime ore.