La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Rangnick porta Glasner tecnico"

vedi letture

I due si conoscono e l'attuale CT dell'austriaco punterebbe sull'allenatore che ha stupito al Crystal Palace: il punto della Gazzetta

L’esclusione dalla prossima Champions League ha avuto un impatto immediato sulle strategie del Milan, che ha deciso di avviare un profondo rinnovamento ai vertici del club. Dopo il passo falso contro il Cagliari, la società rossonera ha annunciato la conclusione dei rapporti con Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

La decisione arriva al termine di un’annata ben al di sotto delle aspettative, segnata da risultati incostanti, occasioni sprecate e un crescente malcontento da parte di tifosi e ambiente. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo principale della stagione, la qualificazione alla Champions, ha accelerato un cambiamento che da tempo sembrava nell’aria.

A pesare sul destino di Allegri è stato soprattutto il mancato successo nella corsa ai posti europei, mentre Furlani, Tare e Moncada salutano dopo un periodo caratterizzato da forti discussioni sulle strategie adottate dal club, sia sul piano tecnico che dirigenziale.

Per il Milan si apre adesso una nuova fase, con l’intenzione di ricostruire su basi diverse e restituire alla squadra un ruolo di primo piano nel panorama calcistico nazionale. La società punta a voltare pagina e a gettare le fondamenta per un futuro più ambizioso e competitivo.

Nel frattempo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla così in prima pagina di quella che potrebbe essere una combo interessante: "Rangnick porta Glasner tecnico". I due si conoscono e l'attuale CT dell'austriaco punterebbe sull'allenatore che ha stupito al Crystal Palace.