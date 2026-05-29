Primo Piano Tutti i dubbi di Modric. Dal progetto con Allegri alle telefonate di Ibra. Lui osserva e prende tempo

vedi letture

Luka Modric sta valutando il futuro al Milan. Sperava di rimanere con Allegri, ora è cambiato tutto. Ibra in pressing, ma deciderà più avanti.

Tanti dubbi, tantissimi. Luka Modric è ancora scottato dalla disfatta contro il Cagliari e dal terremoto avvenuto nelle ore successive. Il campione croato aveva fatto di tutto per esserci all’ultima di campionato, dimezzando i tempi di recupero pur di stare accanto alla squadra. Modric però è stato risucchiato pure lui nel vortice negativo del Milan, una caduta libera che negli ultimi due mesi ha dell’incredibile, con evidente colpa di tutti. Si sente frustrato perché, nonostante le 34 presenze in campionato, non è riuscito a regalare ai tifosi la qualificazione in Champions.

COSA DECIDE MODRIC

Ora però Modric dovrà decidere cosa fare del futuro. In poche ore è cambiato tutto il mondo. Dalla possibilità di giocare ancora un anno al Milan con Massimiliano Allegri, ad un possibile addio. Modric però non ha ancora deciso in maniera definitiva, è consapevole che la delusione di domenica scorsa potrebbe incidere sulla sua scelta. Tuttavia ha confessato a persone che gli sono vicino che non ha certezza di rimanere. Evidentemente vuole attendere gli sviluppi societari per capire in quale direzione procederà il progetto targato Ibrahimovic e Cardinale. Lo svedese lo ha chiamato più volte per cercare di convincerlo ma Modric al momento ha molte perplessità e vuole aspettare, probabilmente il Mondiale, e poi decidere.

LA SCELTA DI MODRIC

Nel frattempo dalla Spagna è tornata una suggestione. Ovvero quella di un rientro al Real Madrid nelle vesti di dirigente. Ma Luka vorrebbe giocare ancora un altro anno e quindi nemmeno in questo caso la scelta sembra essere stata presa. Poi c’è sempre il sogno di Boban di averlo alla Dinamo Zagabria, ma quello è un altro capitolo. Insomma, da una persona saggia come Modric è lecito attendersi una scelta non di pancia ma ragionata. E anche dalla sua decisione si capiranno tante cose…