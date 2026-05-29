Furlani licenziato dal Milan, i prossimi passi. Tre nomi per sostituirlo

vedi letture

Giorgio Furlani è stato licenziato dal Milan ma l'effettivo passaggio avverrà più avanti: tre i nomi in corsa per sostituirlo

È stato richiesto per tanto tempo dai tifosi rossoneri, a gran voce nelle ultime settimane della stagione: Giorgio Furlani è stato licenziato dal Milan, in compagnia delle altre tre figure che Gerry Cardinale ha ritenuto responsabili del fallimento di quest'anno, Allegri, Tare e Moncada. Se questi ultimi tre hanno ormai chiuso il capitolo, per l'amministratore delegato dovranno esserci ulteriori passaggi formali che saranno definiti nel prossimo CdA quando ci sarà il nome del suo erede. Al momento sono tre i nomi in corsa per sostituirlo.

FURLANI LICENZIATO DAL MILAN: I PROSSIMI PASSI

Ieri la redazione di MilanNews.it ha riportato che nel Consiglio d'Amministrazione che si è svolto a Casa Milan non ha presenziato Giorgio Furlani. Anzi uno dei punti all'ordine CdA era proprio quello di fare un passaggio sulla gestione delle deleghe dell'ad per dare continuità al club finchè non sarà individuato l'erede. Infatti, Furlani è ancora il facente funzioni per quanto riguarda tutta l'amministrazione ordinaria e, per questo, sarà lui a firmare la risoluzione con Massimiliano Allegri: il tecnico firmerà un biennale con il Napoli e permetterà al Diavolo di risparmiare circa 5.2 milioni netti nella prossima stagione. Nel prossimo CdA, che dovrebbe arrivare a fine mese, verrà approvato il bilancio e ci si augura di poter nominare il nuovo amministratore delegato del club, chiudendo definitivamente il capitolo Furlani.

FURLANI-MILAN: I PRINCIPALI SOSTITUTI

Analizzando la situazione, questa mattina il Tuttosport ha provato a indicare quelli che possono essere i principali candidati in corsa per sostituire Furlani al Milan nel ruolo di amministratore delegato. Rispetto ai primi giorni che erano circolati profili italiani, su tutti quelli di Giovanni Carnevali, Claudio Fenucci o Adriano Galliani, il trend delle ultime ore sembrerebbe essere quello di un interesse per una figura straniera. L'attività di recruiting è affidata a Massimo Calvelli, altro braccio destro di Cardinale su RedBird, che ha tre nomi in corsa. Quello su cui c'è maggiore interesse è Michael Edwards che attualmente è il CEO del Liverpool; un po' staccato, anche lui inglese, c'è Ian Ayre, pure con un passato ai Reds ma oggi a Nashville con la franchigia MLS della città; sondato anche il nome di Massimo Ferrari, italiano ma con rilevanza internazionale, che fu nel CdA rossonero tra il 2020 e il 2022 e che ha lasciato la guida di WeBuild.