Primo Piano ESCLUSIVA MN - Cafù: "Quanti giocatori del Milan giocherebbero in PSG o Arsenal? Tutti! Non sono scarsi perché non sono andati in Champions"

vedi letture

Intercettato a Budapest durante il festival della Champions League, l'ex Milan Cafù ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Intercettato dal collega Alessandro Schiavone durante il festival della Champions League di Budapest, l'ex terzino del Milan Cafù ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Sei deluso dalla mancata qualificazione del Milan in Champions League?

"Noi speriamo sempre il bene Milan, speriamo possa arrivare sempre più lontano. Non è successo questa volta, ma speriamo che l'anno prossimo torni in Champions League".

Cosa ne pensi degli addii di Furlani, Tare, Allegri e Moncada? E di Ibrahimovic?

"Non sono io cosa è giusto o no per il Milan. C'è una staff che decide cosa fare, ma da tifoso del Milan cercherà di tifare per vedere il Milan sempre più forte".

Il ricordo più bello con il Milan?

"Quello della Champions League, quando sono riuscito a vincerla per la prima volta".

Quanti giocatori del Milan di oggi giocherebbero in Arsenal o PSG?

"Tutti perché sono bravi giocatori. Peccato che non sono andati in Champions League, ma questo non significa che non sono dei buoni giocatori. È una giornata che non è andata bene e speriamo vada meglio nella prossima stagione".

Leao avrebbe giocato nel Milan di Kakà, Rui Costa e Rivaldo

"Sono squadre diverse ma sono tutti dei grandissimi giorcatori".