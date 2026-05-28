Il Milan vuole Rangnick come nuovo dt: il tedesco vuole portare con sé i suoi uomini e riorganizzare le giovanili secondo la sua filosofia

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Per accettare la proposta del Milan, Rangnick non vuole solo scegliere il nuovo allenatore, ma anche portare con sè i suoi uomini e riorganizzare le giovanili rossonere

Durante l'incontro di due giorni fa a Vienna tra il patron rossonero Gerry Cardinale, il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic e Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria a cui il Milan vorrebbe affidare il ruolo di capo dell'area tecnica, il tedesco, che nel 2020 era stato ad un passo dal diventare il nuovo tecnico del Diavolo, ha dettato le sue condizioni per lasciare la panchina della nazionale austriaca e accettare di entrare nell'organigramma milanista: oltre a scegliere il nuovo allenatore che prenderà il posto dell'esonerato Allegri, l'ex Lipsia e Manchester United vuole anche portare con sé i suoi uomini, soprattutto quelli dell’area scouting, e riorganizzare secondo la sua filosofia le giovanili e la ricerca di talenti. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Cardinale sta ora riflettendo con Ibrahimovic e Massimo Calvelli, altra figura centrale nella nuova rivoluzione rossonera, se accettare o meno queste condizioni. Il nome di Rangnick non è l'unico nella lista del Milan per il ruolo di direttore tecnico, ma è chiaro che se hanno voluto incontrarlo di persona significa che sono molto interessati alla sua figura.