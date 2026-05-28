Milan, quinto posto ed Europa League: quant’è l’incasso dai diritti tv per questa stagione?
MilanNews.it
Il piazzamento al quinto posto in campionato comporta un incasso di 8,1 milioni dai ricavi dei diritti Tv. Comanda l’Inter con 15,7 milioni, quasi il doppio dei rossoneri.
Con la sconfitta casalinga contro il Cagliari, i rossoneri hanno miseramente fallito l'obiettivo stagionale della Champions League e saranno chiamati il prossimo anno a scendere in campo il giovedì sera in Europa League. Chiude quinto il Milan di Massimiliano Allegri, esonerato il giorno dopo, insieme a tutti i dirigenti (Furlani, Tare e Moncada).
I RICAVI DAI DIRITTI TV
Arrivando al quinto posto, i rossoneri ricavano dai diritti tv ben 8,1 milioni di euro riseptto ai 9,4 che avrebbero potuto incassare in caso di quarto posto. Comanda l'Inter al primo posto con 15,7 milioni, segue il Napoli con 13,2 milioni e poi la Roma con 11,3. In calce al pezzo la classifica completa pubblicata da Calcio e Finanza.
Pubblicità
News
Ibra sui tifosi italiani: "Se giochi per la loro squadra, il club è più importante della loro stessa famiglia"
Il lavoro ai fianchi di Ibra. Quando Allegri chiese Camarda. Vogliono 40 enni di lingua inglesedi Franco Ordine
Le più lette
3 Ibra sui tifosi italiani: "Se giochi per la loro squadra, il club è più importante della loro stessa famiglia"
25/05 Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Primo PianoESCLUSIVA MN - Iraola visto dalla Spagna: "Moderno, verticale e basco. Milan, prendilo in coppia con Rangnick"
Carlo PellegattiLa terza di Lombardia. Igli Tare, fuori senza lavorare. Grandi punti interrogativi. Solo bollettini per i naviganti del mercato
Antonio VitielloDecide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.
Pietro MazzaraUn disastro che ribalta tutto. Allegri-Milan, addio molto vicino. Anche Tare può lasciare
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
ESCLUSIVA MN - Sabatini: "Questo Milan pensa prima ai risultati economici che a quelli sportivi. Allegri? Non vale la pena restare con questi dirigenti"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com