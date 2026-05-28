Milan, quinto posto ed Europa League: quant’è l’incasso dai diritti tv per questa stagione?

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Il piazzamento al quinto posto in campionato comporta un incasso di 8,1 milioni dai ricavi dei diritti Tv. Comanda l’Inter con 15,7 milioni, quasi il doppio dei rossoneri.

Con la sconfitta casalinga contro il Cagliari, i rossoneri hanno miseramente fallito l'obiettivo stagionale della Champions League e saranno chiamati il prossimo anno a scendere in campo il giovedì sera in Europa League. Chiude quinto il Milan di Massimiliano Allegri, esonerato il giorno dopo, insieme a tutti i dirigenti (Furlani, Tare e Moncada).

I RICAVI DAI DIRITTI TV

Arrivando al quinto posto, i rossoneri ricavano dai diritti tv ben 8,1 milioni di euro riseptto ai 9,4 che avrebbero potuto incassare in caso di quarto posto. Comanda l'Inter al primo posto con 15,7 milioni, segue il Napoli con 13,2 milioni e poi la Roma con 11,3. In calce al pezzo la classifica completa pubblicata da Calcio e Finanza.