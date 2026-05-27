Primo Piano Ripartire sì, ma da chi? Il futuro nasce anche da un'altra domanda: chi è davvero da Milan?

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L'analisi reparto per reparto dei giocatori del Milan, perché okay ripartire, ma da chi? Chi è che merita la conferma?

Ieri sera il Milan ha toccato uno dei punti più bassi della sua recente storia, anche perché mancare una qualificazione in Champions League dopo che per 2/3 della stagione l'avevi praticamente in pugno è un qualcosa di clamoroso, oltre che disastroso. Come giusto che sia adesso sono tutti in discussione, dalla dirigenza all'allenatore, ma è giusto che il focus si sposti anche sui calciatori, considerando il fatto che in campo ci vanno loro. A questo punto la domanda sorge spontanea: ripartire sì, ma da chi? Chi è davvero da Milan?

Da chi ripartire? I Portieri

La porta è l'unico reparto che merita sostanzialmente la conferma, anche in blocco. Mike Maignan ha dimostrato di essere tornato ai suoi livelli dopo che nella scorsa stagione aveva fatto titubare anche i suoi più grandi estimatori, offrendo prestazioni di altissimo livello e parate che sono valsi punti pesanti in momenti delicati della stagione. Ma il discorso è però un altro: il portiere titolare della Francia che si giocherà il Mondiale l'anno prossimo resterà in un Milan che per un altro anno non giocherà la Champions League? Per quanto riguarda Terracciano ed uno tra Torriani e Pittarella, invece, non si può dire granché considerando lo scarso impiego di questa stagione, ma comunque parliamo di un secondo e terzi portieri tutto sommato affidabili.

Da chi ripartire? I​​​​​​ difensori

Rispetto alla passata stagione c'è stato sicuramente un upgrade, soprattutto in termini di gol subiti, ma questa squadra può ripartire veramente da questi difensori? Gli unici che meriterebbero ad oggi la conferma sono Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia, che per rendimento e costanza hanno dato decisamente qualcosa in più rispetto ai compagni di reparto. Fikayo Tomori è oramai diventato l'ombra del difensore ammirevole dell'anno dello Scudetto, mentre Koni De Winter ha vissuto una stagione sulle montagne russe, troppo altalenante per essere giudicata positivamente. Il potenziale c'è, ma da questo Milan non può permettersi di aspettare un difensore che, ad oggi, è una seconda scelta. E David Odogu? Da capire se ne parlerà la collega Federica Sciarelli in una delle puntate di "Chi l'ha visto?" .

Da chi ripartire? I centrocampisti

Altra nota dolente: fatta eccezione per Rabiot e Modric, chi meriterebbe la conferma? Ma soprattutto: questi due campioni resteranno anche senza Champions League e Massimiliano Allegri? Ardon Jashari è stato un investimento, oneroso, fallimentare, considerando l'apporto dato alla causa. Samuele Ricci non ha dato nulla di più rispetto a quanto potesse, nonostante sia stato comunque pagato una cifra importante. Youssouf Fofana ha perso il posto in Nazionale, mentre Loftus-Cheek non è andato neanche lontanamente vicino alla quota di gol che il suo allenatore gli aveva chiesto per questa stagione. E stiamo parlando comunque di un giocatore che i mezzi, fisici e tecnici, li ha. O meglio, dovrebbe averli.

Da chi ripartire? Gli esterni

La fascia di destra è quella che si salva, anche perché la coppia Athekame-Saelemaekers ha per certi versi dato delle garanzie, anche se il belga dal rinnovo in voi ha vissuto un calo di rendimento impressionante. Quella di sinistra, invece, è completamente da rivedere: Pervis Estupinan bocciato a priori, e l'impiego nelle ultime partite lo conferma, mentre Davide Bartesaghi rimandato, quasi a rischio bocciatura, perché la seconda parte di stagione non è stata assolutamente all'altezza della prima.

Da chi ripartire? Gli attaccanti

L'attacco è sicuramente il reparto che necessità di una rifondazione totale. Rafael Leao e Christian Pulisic sono oramai giunti alla fine del loro ciclo in rossonero, e le ultime panchine, miste a prestazioni deludenti con qualche voce di troppo extra campo lo confermano. Poi c'è Santiago Gimenez: può un attaccante del Milan, pagato la bellezza di oltre 30 milioni di euro, terminare la stagione senza aver segnato nemmeno un gol? La risposta vien da sé. Fullkrug neanche da considerare nel futuro del Milan. Ed infine c'è Nkunku: l'unico che in questo finale di stagione ha fatto vedere sprazzi del giocatore che è: ma ne vale davvero la pena?