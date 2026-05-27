Cassano, incantato, approva: “Milan, con Iraola domini nel mondo. Con lui guadagni già il 50%”

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Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato i rumors che parlano di Andoni Iraola come primo candidato per la panchina del Milan.

Durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha commentato i rumors che negli ultimi giorni accostano il tecnico del Bournemouth Iraola ai rossoneri. Questo il suo commento.

"Iraola è qualcosa di unico e meraviglioso, e se il Milan che è un club di dimensioni gigantesche ha in mente di prenderlo, significa che ha una visione di un certo tipo di calcio, ed ancora l'obiettivo di dominare il mondo. Se devo consigliare al Milan di prendere Iraola direi di farlo subito. Se devo però consigliare ad Iraola di venire in Italia direi pensaci, perché è una nazione con un certo tipo di cattiveria, ma lui è un basco, allievo di Bielsa, ed ha due palle così. Se arrivasse sarei contentissimo, il Milan se dovesse fare questa scelta ha guadagnato già il 50%".

IRAOLA-MILAN: LA CONFERMA DI DI MARZIO

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso nel suo podcast sul nuovo allenatore del Milan: “Iraola è il candidato oggi forse più forte per la panchina del Milan, magari non l’unico, magari ci saranno anche altri profili che Cardinale con il super consulente Ibrahimovic sta valutando. Sicuramente non sarà Antonio Conte. Sarà un allenatore con caratteristiche ben precise, un calcio comunque offensivo, un calcio veloce e Iraola rappresenta un po’ questo identikit. “Tutti lo descrivono come un allenatore molto attento ai dettagli ma anche un allenatore molto semplice dal punto di vista delle relazioni umane e quindi sicuramente sarebbe per il Milan un tecnico con la possibilità di poter costruire un ciclo. In Italia ci aveva pensato la Fiorentina, anche un timido contatto con il Napoli ma è storia di settimane fa e poi il suo percorso è comunque ancora legato a una possibilità di rimanere in Inghilterra perché ci ha pensato il Crystal Palace, perché il Newcastle lo prenderebbe volentieri ma diventa difficile pensare ad una separazione con Eddie Howe".