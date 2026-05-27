Zazzaroni difende Allegri: "Trattato come Satana per la campagna antipatizzante di ossessionati e frustrati"

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van Zazzaroni, sul suo profilo IG, ha parlato così di Max Allegri: "Fatevi una domanda e datevi una risposta". Le sue parole

La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha avuto conseguenze pesantissime in casa Milan, dando il via a una profonda rivoluzione interna. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il club rossonero ha scelto di cambiare radicalmente assetto, ufficializzando gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Una decisione drastica, arrivata al termine di una stagione ritenuta insufficiente sotto ogni punto di vista. Non è stato solo il fallimento dell’obiettivo Champions a pesare, ma anche il malcontento crescente attorno alla squadra, alimentato da risultati altalenanti, prestazioni opache e una gestione finita spesso nel mirino di tifosi e critica.

Allegri paga soprattutto il mancato accesso alla massima competizione europea, mentre Furlani, Tare e Moncada lasciano il club dopo settimane di forti polemiche legate alle strategie sportive e alle scelte societarie. La sensazione, in casa Milan, è quella di un ciclo ormai arrivato al capolinea.

Adesso per il club rossonero inizia una nuova era. La proprietà è intenzionata a ripartire da basi completamente diverse, avviando un progetto ambizioso che possa riportare rapidamente il Milan ai vertici del calcio italiano dopo una stagione segnata da delusione, tensioni e contestazioni.

Ivan Zazzaroni, sul suo profilo IG, ha parlato così di Max Allegri: "Fatevi una domanda e datevi una risposta; premessa: sabato avrebbe potuto scegliere tra Milan (permanenza), Nazionale e Napoli e due giorni dopo, per un finale di stagione negativo e una qualificazione Champions persa per un punto, è diventato il puzzone. Perché? 58 anni, 6 scudetti, varie coppe, due finali Champions e una sola volta in carriera - questa - fuori dal torneo più nobile, eppure è trattato come Satana per la campagna antipatizzante di ossessionati e frustrati. Per il gioco, dite? Un punto in più è del gioco non avrebbe parlato nessuno. Meritiamo l'estinzione calcistica".