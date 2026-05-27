Cerruti: "Milan? La questione panchina è l'ultimo dei problemi del Milan"

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Alberto Cerruti, su TMW Radio, ne ha parlato così: "La questione panchina è l'ultimo dei problemi del Milan"

La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha scatenato una vera rivoluzione in casa Milan. Dopo il ko contro il Cagliari, il club rossonero ha deciso di voltare pagina con una scelta drastica: via Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una decisione maturata al termine di una stagione considerata al di sotto delle aspettative, sia dalla proprietà sia dai tifosi.

A incidere non è stato soltanto il mancato raggiungimento dell’obiettivo europeo, ma anche il clima pesante che si era creato attorno alla squadra negli ultimi mesi. Risultati negativi, prestazioni poco convincenti e una gestione finita nel mirino della critica hanno portato la società a optare per un cambiamento radicale. Allegri lascia dopo aver fallito la qualificazione in Champions, mentre Furlani, Tare e Moncada salutano in seguito alle numerose contestazioni legate alle scelte tecniche e societarie.

Per il Milan si apre adesso una nuova fase, all’insegna della ricostruzione. La proprietà è pronta a lanciare un progetto completamente rinnovato, con l’obiettivo di riportare il club ai massimi livelli del calcio italiano dopo una stagione segnata da delusioni e proteste.

Alberto Cerruti, su TMW Radio, ne ha parlato così: "La questione panchina è l'ultimo dei problemi del Milan. Se non c'è uno staff dirigenziale in grado di decidere non ci possono essere prospettive. Questo safascio in società non lo avevo mai visto neanche ai tempi della Serie B. Ad ogni modo per la panchina si stanno facendo tanti nomi stranieri, ma in passato solo Liedholm è riuscito a fare bene. Non vedo perché andare a prendere un tecnico che non conosce né il campionato e né i giocatori italiani. Io penso più che altro che il profilo su cui puntare dovrebbe essere Giovanni Sartori; potrebbe essere l'uomo giusto per scegliere il tecnico e i componenti della prossima rosa. Se si prende un allenatore senza mettergli a disposizione una squadra all'altezza non si va da nessuna parte. Del resto a Roma Gasperini ha conquistato la Champions League proprio grazie a Malen".

