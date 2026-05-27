La critica di Orlando: "Il Milan ha combinato qualcosa d'incredibile"

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Massimo Orlando su TMW Radio ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan ha combinato qualcosa d'incredibile, non si può in dieci partite fare sei sconfitte"

Scossone totale in casa Milan dopo il mancato accesso alla prossima Champions League. La proprietà rossonera ha deciso di intervenire con misure drastiche all’indomani della sconfitta contro il Cagliari, annunciando l’uscita di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una rivoluzione profonda che segna la fine del progetto tecnico e dirigenziale portato avanti nell’ultima stagione.

Il clima attorno al club era diventato sempre più pesante nelle ultime settimane, complice un rendimento giudicato insufficiente rispetto alle aspettative iniziali. La mancata qualificazione europea ha rappresentato il punto di rottura definitivo: Allegri lascia la panchina dopo un’annata deludente, mentre Furlani, Tare e Moncada pagano una gestione sportiva finita al centro delle critiche di tifosi e ambiente. Ora bisognerà individuare i profili a cui affidare la ripartenza, in un’estate che si preannuncia decisiva per il futuro del club rossonero.

Massimo Orlando, intanto, su TMW Radio ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan ha combinato qualcosa d'incredibile, non si può in dieci partite fare sei sconfitte. Dei numeri assurdi, tenendo conto che giocavi una volta a settimana. E' arrivata stanca più di testa, non può essere fisicamente visto che aveva un solo impegno. Aveva sempre sold-out in casa poi. All'andata il Milan ha detto bene, gli giravano gli episodi, al ritorno invece questa fortuna è venuta meno. Allegri? Ho visto le statistiche, ha sempre avuto squadre forti, è bravo nella gestione del gruppo, quando invece ha avuto squadre normali ha dimostrato tutte le sue difficoltà. Sono molto arrabbiato, ci tengo al Milan ma credo sia giusto ripartire ora, non da lui".