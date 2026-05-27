Braglia sul Milan: "Era lampante che ci fosse un problema societario, non solo di campo"

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Simone Braglia ha parlato così dei rossoneri su TMW Radio: "Era lampante che ci fosse un problema societario, non solo di campo"

Il Milan volta pagina nel modo più drastico possibile. Dopo una stagione chiusa con il fallimento dell’obiettivo Champions, il club rossonero ha deciso di cambiare radicalmente assetto tecnico e dirigenziale: Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada sono stati ufficialmente rimossi dai rispettivi incarichi. La decisione è arrivata dopo il ko contro il Cagliari, risultato che ha definitivamente sancito l’esclusione dall’Europa che conta e acceso la protesta dei tifosi.

La proprietà ha scelto di intervenire con fermezza dopo mesi segnati da prestazioni altalenanti e da un crescente malcontento interno. Allegri lascia dopo una stagione al di sotto delle aspettative, mentre Furlani, Tare e Moncada pagano una gestione contestata sia sul piano sportivo sia nella costruzione del progetto tecnico. Una scelta che segna di fatto la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova fase per il club rossonero.

Ora il Milan è chiamato a ripartire rapidamente. La società starebbe già lavorando per individuare nuovi dirigenti e una nuova guida tecnica, con l’obiettivo di rilanciare il club dopo una delle stagioni più deludenti degli ultimi anni.

Simone Braglia, intanto, ha parlato così dei rossoneri su TMW Radio: "Era lampante che ci fosse un problema societario, non solo di campo. Nelle società ci sono delle regole imprescindibili, che permettono allo spogliatoio di raggiungere determinati obiettivi. Milan e Juve hanno sbagliato da qualche parte, e nel Milan c'è stata anche una responsabilità tecnica. Oggi anche i big del Milan, che chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo di inizio anno. Non hai valorizzato certi giocatori e anche da quel punto di vista hai perso. I giocatori hanno scaricato Allegri? No, qualcuno forse è stato indigesto ad Allegri, e quando ci sono malumori non giochi con serenità. Ho sentito Mancini della Roma, ha parlato di freschezza mentale dell'allenatore che ha rinvigorito lo spogliatoio, al contrario di quanto avvenuto al Milan con Allegri".