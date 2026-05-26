Pedullà rivela: “Non solo Iraola, interesse anche per il ds del Bournemouth Tiago Pinto”
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Alfredo Pedullà rivela che il Milan sarebbe interessato non solo all’allenatore del Bournemouth Andoni Iraola ma anche al suo Direttore Sportivo Tiago Pinto.
Sul suo profilo X, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di un possibile interessamento del Milan per Tiago Pinto, ex ds della Roma e attuale Direttore del Reparto Calcio del Bournemouth, squadra allenata da Iraola. Di seguito le sue parole.
"Durante i dialoghi crescenti e in corso per Iraola, il Milan si è informato sulla posizione del ds Tiago Pinto, protagonista anche lui con il Bournemouth e che sta lavorando per il futuro con il suo attuale club. Per ora un sondaggio da segnalare".
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