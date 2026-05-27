Milan, il giovedì sarà Europa League: la lista delle squadre già qualificate
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Il Milan, arrivato quinto in classifica, il prossimo anno giocherà l’Europa League. Di seguito le squadre già qualificate alla seconda competizione europea.
A causa della sconfitta casalinga contro il Cagliari, il Milan non si è qualificato per 1 punto alla Champions League e quindi, essendo arrivato quinto in classifica, parteciperà all'Europa League 2026-2027. Di seguito le squadre che sono già qualificate insieme ai rossoneri.
Inghilterra: Bournemouth, Sunderland
Italia: Juventus, Milan
Spagna: Real Sociedad, Celta Vigo
Germania: Hoffenheim, Bayer Leverkusen
Francia: Marsiglia, Rennes
Olanda: AZ., Twente
Portogallo: Torreense
Turchia: Trabzonspor
Danimarca: Midtiylland
Austria: Salisburgo
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