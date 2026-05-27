Bianchin rivela: "Rangnick candidato forte per il ruolo di direttore sportivo o tecnico"

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Il collega di Gazzetta.it Luca Bianchin specifica che l'interesse per Rangnick sarebbe per un ruolo diverso da quello dell'allenatore

A distanza di cinque anni dall'ultima volta, il nome di Ralf Rangnick è tornato a circolare e aleggiare intorno al Milan. Nella serata di ieri, infatti, il nome dell'allenatore tedesco è stato citato in particolare dalla Gazzetta dello Sport. Il giornalista Luca Bianchin, poi nella notte, ha specificato che il motivo della ricerca di questo profilo non sarebbe per il ruolo di allenatore, ma per uno dei due altri posti vacanti attualmente a Casa Milan: direttore sportivo oppure direttore tecnico.

Le parole di Luca Bianchin sul suo profilo X in merito all'incontro del CT dell'Austria Rangnick con Cardinale e Ibra: "Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno incontrato Ralf Rangnick a Vienna. Rangnick è un candidato forte per il ruolo di direttore sportivo o direttore tecnico del nuovo Milan. Andoni Iraola resta il preferito come allenatore. Il rischio è che scelga di restare in Premier".