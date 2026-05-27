Bournemouth, Tiago Pinto: "Iraola è la prima ragione per tutto quello che abbiamo fatto"

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Iraola è il candidato numero uno per la panchina del Milan: in un'intervista a Gazzetta.it, il tecnico basco ha incassato i complimenti di Tiago Pinto

La stagione del Bournemouth è stata un assoluto inedito e si conclusa con una cosa mai fatta prima dalle Cherries: la qualificazione a una coppa europea, l'Europa League per essere precisi. Un risultato storico che porta inciso in fronte il nome dell'artefice principale, Andoni Iraola. Il tecnico basco è stato il motore della crescita di questa squadra, anche secondo il suo direttore sportivo Tiago Pinto, ex Roma, che lo ha elogiato in un'intervista rilasciata a Gazzetta.it. Oggi Iraola è il primo nome sulla lista del Milan.

Le parole di Tiago Pinto, ds del Bournemouth, su Andoni Iraola, allenatore che ha portato il club per la prima volta nella sua storia in Europa: "Come è stato possibile? La prima cosa è l’allenatore. Andoni è stato impressionante in tutto questo. È un uomo che trasforma ogni difficoltà, ogni problema in una sfida da vincere. Noi dirigenti possiamo essere bravi nel reclutamento, ma se non hai l’uomo giusto non serve a nulla. Andoni è la prima ragione per tutto quello che abbiamo fatto"