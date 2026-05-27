Letizia: “Chissà cosa ne pensano Boban e Maldini che Cardinale vada su Rangnick, nome di Elliott”

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube sulla gestione di Gerry Cardinale del Milan: "A Cardinale fa comodo raccontare (e far raccontare) che siamo all’anno zero del suo progetto: la realtà è che siamo al quinto anno e i quattro anni precedenti portano la sua faccia, la sua firma e le sue direttive. Può cercare tutti i capri espiatori che vuole, da Maldini a Furlani passando per Pioli, Fonseca, Conceicao, Allegri, Tare e Moncada, ma l’unica costante di fallimento resta lui. Per la verità anche Ibra. Oggi quindi, dopo cinque anni, si parla di costruire un Milan che vinca nel tempo con un progetto, quando è risaputo che di tempo un fondo come RedBird non ne ha: è solo l’ennesimo modo di cercare una soluzione al non avere soldi. Si torna su Rangnick, idea di Gazidis e di Elliott di 6 anni fa: chissà cosa ne pensano Boban e Maldini.

Di base, se non si trattasse del Milan, del nostro Milan, non sarebbe nemmeno una cattiva idea mettere Iraola e una struttura moderna alle spalle. Ma qual è la stabilità della proprietà e di chi prende le decisioni? Questa è la differenza. I Milanisti non si fidano né di Cardinale né di Ibra e loro non stanno facendo tuttora nulla per far cambiare idea: a loro non interessano i tifosi, ma gli eventuali clienti da raccattare in giro per il Mondo. Questo è molto triste".