Tiago Pinto, ds Bournemouth: "Iraola non solo grande allenatore ma persona di un altro mondo"

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Il ds del Bournemouth Tiago Pinto, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha speso solo belle parole per Andoni Iraola

Andoni Iraola è in cima alla lista che Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno stilato sotto la voce "nuovo allenatore". Il tecnico basco, classe 1982, è reduce da un'esperienza di grande livello con il Bourenmouth che, in questa stagione, ha porato per la prima volta nella storia in una competizione europea: le Cherries l'anno prossimo giocheranno l'Europa League. Per questo lavoro ben fatto, per il tipo di gioco proposto e la mentalità, l'allenatore basco è finito nel mirino rossonero.

Il ds del Bournemouth Tiago Pinto, con un passato in Italia alla Roma, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per raccontare della storica stagione in Premier League delle Cherries. Inevitabile parlare anche del tecnico Andoni Iraola, artefice delle imprese e primo obiettivo della panchina milanista: "È stato possibile solo perché Andoni Iraola non è solo un grande allenatore ma una persona di un altro mondo, di umiltà, con senso di responsabilità per il club. Non ha il minimo egoismo, senza di lui questo passaggio non sarebbe stato possibile”