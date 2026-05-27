Per il dopo Igli Tare il casting è già ricco: anche Kirovski in lista

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Diversi i nomi che il Milan sta sondando e sonderà per sostituire Igli Tare come direttore sportivo del club rossonero a Casa Milan

L'avventura di Igli Tare finisce esattamente un anno dopo rispetto a quando era cominciata. Il 26 maggio 2025 il dirigente albanese faceva il suo ufficiale ritorno sulle scene come direttore sportivo del Milan; ieri, 26 maggio 2026, Tare lasciava Casa Milan con gli occhi gonfi e dopo aver salutato tutto lo staff, ringraziando per il lavoro svolto. Vittima dei quattro esoneri in un colpo solo, l'ex Lazio lascia vacante il suo posto che sicuramente diviene uno dei più ambiti e con maggiore pressione tra quelli a disposizione.

Cardinale e Ibrahimovic stanno lavorando fianco a fianco per rimpiazzare quelli che sono stati cacciati da loro stessi. Come riporta Tuttosport, come direttore sportivo il sogno era Txiki Begiristain ma l'ex City e Barça avrebbe già rifiutato. Allora al momento i più quiotati sono Vikhtor Bezhanes del Tolosa di RedBIrd, Ramon Planes (Al Ittihad con vasta esperienza precedente in Spagna), Lee Congerton (ex Atalanta oggi all'Al ahli). Più in secondo piano, ma in lista, Fabio Paratici che difficilmente lascerà la Fiorentina e Jovan Kirovski, direttore sportivo di Milan Futuro.