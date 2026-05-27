Dallera: "Ibra? Non si capisce bene cosa abbia fatto. Comparsa inconsistente dietro la scrivania"

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Zlatan Ibrahimovic sembra essere ritornato una figura molto centrale nei progetti del Milan. Fianco a fianco di Gerry Cardinale in questi ultimi movimentati e caotici giorni, lo svedese sta mettendo la sua impronta su quello che sarà il Diavolo del futuro, anche se pure adesso non è molto chiaro il suo ruolo. O meglio, è noto che non fa parte dell'organigramma del club e che è un consulente di RedBird, però non è chiaro come questo da un punto di vista esecutivo e concreto si attua dalle parti di Casa Milan.

Il commento di Daniele Dallera su Ibrahimovic questa mattina sul Corriere della Sera: "Da quando ha smesso di giocare, lasciando tutti gli appassionati di calcio nellosconforto, in crisi di astinenza da fuoriclasse, non si capisce bene cosa abbia fatto Ibrahimovic. Da leader in campo a comparsa inconsistente dietro la scrivania. Si è sempre parlato di consulente di RedBird, quindi di Cardinale. Dai provvedimenti presi lunedì dal proprietario del Milan non c'è dubbio che lo sia: lo svedese è l'unico che si è salvato dall azzeramento"