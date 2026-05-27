Sabatini: "Ottimo avvio, pessima fine. Condizione fisica del Milan nel finale la peggiore della Serie A”

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Sandro Sabatini ha commentato il lavoro di Allegri svolto in questa stagione, partendo da un avvio ottimo, arrivando però ad un finale in cui si è fallito l’obiettivo, a causa anche della pessima forma fisica della squadra.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha analizzato il fallimento del Milan nel non essere riuscito a conquistare la qualificazione alla Champions League e ha parlato del futuro della società rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Come giudicare il lavoro di Allegri quest'anno? È stato molto buono in avvio, molto negativo nel finale. Perché tutto questo è successo? Le ragioni possono essere tante, si può andare anche dall'ultima partita a ritroso. Il Milan non ha più mostrato forza nelle gambe, forse una condizione atletica che è sembrata addirittura la peggiore di tutte le squadre della Serie A. Nelle ultime giornate, le ultime cinque giornate, sono arrivati quattro punti, una serie infinita di sconfitte in casa, tanto che perfino lo 0-0 contro la Juventus, alla luce di quello che poi è successo, va interpretato addirittura come un rimpianto per la Juventus e non tanto per il Milan, perché dove la Juventus ha pareggiato, sono passate l'Udinese, l'Atalanta e anche il Cagliari proprio all'ultima giornata”.