Tanti auguri a Filippo Inzaghi, leggenda rossonera che compie 53 anni

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È il compleanno di Filippo Inzaghi, leggenda del Milan, che oggi spegne 53 candeline

Oggi è il compleanno di una leggenda del Milan. Oggi festeggia uno dei grandi numeri 9 della storia rossonera: Filippo Inzaghi. L'ex attaccante e allenatore rossonero, oggi tecnico del Palermo con cui andrà a caccia di una promozione in Serie A che la scorsa stagione è sfuggita ai playoff, oggi spegne 53 candeline. Lo fa da Perth, in Australia, dove è in tournée con la formazione siciliana e da dove ha omaggiato negli scorsi giorni anche il Capitano Franco Baresi.

AUGURI FILIPPO INZAGHI: I SUOI NUMERI CON IL MILAN

Nel fare gli auguri a Filippo Inzaghi, è giusto cogliere l'occasione per ripercorrere numeri e palmares con il Milan. Arrivato dalla Juventus, Superpippo ha giocato 11 stagioni in rossonero: in totale ha collezionato 300 presenze con 126 gol, due dei quali hanno consegnato la settima Champions League al Diavolo. Il palmares è di tutto rispetto: 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 1 Mondiale per Club.