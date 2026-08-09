Maldini su Baresi: "Non è stata soltanto un'amicizia: per me esempio di leadership perfetto"
La giornata di oggi è segnata dalle parole di Paolo Maldini che ha rotto il silenzio, con un fiume di parole, per quanto riguarda il caso del suo incarico con la Nazionale, interrotto prima ancora di cominciare per chiare divergenze con Malagò. Prima dell'intervista, però, il numero 3 rossonero ha voluto omaggiare il suo Capitano Franco Baresi, a più di una settimana dalla sua scomparsa.
PAOLO MALDINI RICORDA FRANCO BARESI
Il ricordo di Paolo Maldini per il suo Capitano Franco Baresi: "Oltre a una profonda tristezza, ho rivisto gli ultimi quarant’anni della sua vita. Venticinque li ho passati con lui. Non è stata soltanto un’amicizia. Quando giochi al fianco di una persona, stai con lei i giorni e le notti, ti diverti insieme, soffri insieme, vinci insieme, ti leghi in modo indissolubile. Franco Baresi per me è stato un esempio di leadership perfetto per il mio carattere, che allora più di adesso era introverso, chiuso. Lui mi mostrava come volevo essere: poche parole, tanti fatti"
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