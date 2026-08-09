Le pagelle di Gonçalo Ramos: la differenza con Camarda si nota

vedi letture

Le pagelle dopo Chelsea-Milan 3-0 per il nuovo attaccante rossonero Gonçalo Ramos, in campo per un tempo intero nella ripresa

In occasione dell'amichevole contro il Chelsea, sono aumentati i minuti in campo per Gonçalo Ramos: dopo la mezz'ora contro l'Inter, ieri il centravanti portoghese è entrato all'intervallo e ha disputato tutto il secondo tempo. C'è stato ben poco da fare, in realtà, ma si è dimostrato quantomeno propositivo e abile nel giocare il pallone, anche se invano. Le sue valutazioni, nelle pagelle pubblicate dopo la gara, oscilanno tra la sufficienza risicata e l'insufficienza.

LE PAGELLE DI RAMOS DOPO CHELSEA-MILAN

A dare il voto più alto a Gonçalo Ramos ci pensa Tuttosport che valuta la punta lusitana con un 6 in pagella: "Entra per la riscossa, ma il Milan ne prende subito altri due e fatica a trovare energia per attaccare. Quando la palla passa dalle sue parti, però, la gioca bene e viene toccato spesso duro dagli avversari. La differenza con Camarda comunque si nota, lui il pallone lo gioca 23 volte". Meno accondiscendente la Gazzetta dello Sport che boccia il numero 9 con il 5 di voto: "Zero conclusioni e zero pericoli creati. In più i movimenti non sono efficaci. Va aspettato, ma anche fatto giocare: al Milan serve al top". La redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI) si posiziona in mezzo, con un 5.5: "Anima in pena alla ricerca di rifornimenti che, invece, non arrivano proprio".