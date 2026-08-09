Ravezzani commenta: “Giusto che Amorim dica che vuole l’Europa League, ma è un bel impegno con i tifosi”

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Ravezzani sulle parole di Amorim in merito all’Europa League.

Nel suo canale YouTube, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato alcuni passaggi delle parole di Ruben Amorim. Questo il suo commento in merito alla dichiarazione di voler vincere l’Europa League.

“Amorim ha detto qualcosa in più, dobbiamo puntare a vincere l'Europa League e questo è un bell'impegno. E poi dice sì, arrivare tra le prime quattro. Ecco, io credo che sia un’ambizione legittima, ma un pochino esagerata, quella di pensare al Milan che vince l'Europa League. Giusto però provare a dirlo, prendersi questo tipo di impegno con i tifosi, sapendo che i tifosi però non dimenticano le parole che vengono dette e Amorim ha garantito un Milan molto divertente, offensivo, che gioca molto alto, che dà spettacolo e che vince l'Europa League”.