Malagò: "Incontro Maldini dopo l'estate. Pirlo? Tutto fatto poi la storia del sito di scommesse russo..."

vedi letture

La versione dei fatti di Giovanni Malagò sui rapporti con Paolo Maldini e la decisione su Andrea Pirlo

Mentre Paolo Maldini ha parlato al Corriere della Sera per esporre la sua versione dei fatti in merito al caos successo con Nazionale e FIGC, il presidente federale Giovanni Malagò veniva intervistato dalla Gazzetta dello Sport, rispondendo in diverse occasioni sulle stesse tematiche ma con il suo punto di vista.

MALAGÒ SU MALDINI E PIRLO

Queste le parole di Malagò su Paolo Maldini e sulla trattativa con Pirlo: "Maldini lo incontrerò dopo le vacanze estive. La sua decisione di fare un passo indietro assieme a Leonardo rientra in quella che io chiamo linearità di comportamento, è andata così. Pirlo? Era tutto fatto, credetemi. Tutto pronto per l’annuncio, poi la storia della collaborazione di Andrea con un sito di scommesse russo. Non ci ho dormito, ma alla fine, sono convinto di aver preso la decisione più opportuna".