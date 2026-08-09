Donati duro: “Si scrive Amorim si legge Fonseca, ad oggi le sensazioni sono le stesse”
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Stefano Donati commenta Chelsea-Milan 0-3.
Nel suo profilo X, il collega di Telelombardia Stefano Donati ha commentato la partita andata in scena oggi, a Giacarta, tra Chelsea e Milan finita con un netto 3-0 per i Blues. Zero occasioni da gol per il Milan e tanti errori in fase difensiva e di manovra che hanno portato il collega a commentare così la partita.
“Si scrive Amorim, si legge Fonseca. Purtroppo stesse sensazioni al momento. Sarà solo calcio d’agosto ma se penso a quelli che mi dicevano di chiedere scusa a Cardinale dopo i 100 mln spesi…sorrido”.
Si scrive Amorim, si legge Fonseca. Purtroppo stesse sensazioni al momento. Sarà solo calcio d’agosto ma se penso a quelli che mi dicevano di chiedere scusa a Cardinale dopo i 100 mln spesi…sorrido.#Milan— Stefano Donati (@StefanoDonati27) August 8, 2026
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