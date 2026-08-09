Ravezzani: “Leao situazione ingombrante, Amorim ha sparato alto con gli obiettivi”

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Ravezzani sugli obiettivi stagionali del Milan e su Leao.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel suo canale YouTube ha parlato degli obiettivi stagionali del Milan e della situazione Leao. Queste le sue parole.

“Leao è ingombrante, è il comitato di pietra del Milan e finché c'è Leao, come fai a non farlo giocare? Lui però vorrebbe andar via, i tifosi non lo sopportano più, bisogna in qualche modo trovare anche una cifra adeguata per venderlo e Leao ha un po' la palla al piede del Milan sul mercato in questo momento, dove è stato, secondo me, negli ultimi due-tre anni anche per ragioni diverse in campo, ma insomma al Milan si chiede prima di arrivare tra le prime quattro, secondo di arrivare almeno in semifinale di Coppa Italia, terzo di fare una onesta partecipazione in Europa League. Non mi sembrano obiettivi impossibili, sono obiettivi ambiziosi. Amorim, ripeto, ha sparato molto alto e questo è un rischio”