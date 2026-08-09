È iniziata la Coppa Italia: quando e contro chi gioca il Milan

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Ieri sera è iniziata la Coppa Italia con le prime due gare preliminari, seguite oggi da altre due partite: quando e contro chi giocherà il Milan

Ha preso il via ieri la prima competizione ufficiale della stagione calcistica professionistica in Italia: la Coppa Italia. A inaugurare la stagione due delle quattro gare previste per il Turno Preliminare. Il Catania, formazione di Serie C, ha avuto la meglio sul Vicenza, neopromosso in B, ai tiri di rigore: 1-1 e 3-4 il risultato finale. I siciliani affronteranno il Parma ai trentaduesimi. Nell'altra gara l'Ascoli ha eliminato il Potenza con il risultato di 3-1, guadagnandosi il turno successivo contro il Genoa. Oggi previste altre due gare: alle 19.45 Arezzo-Union Brescia (la vincente contro il Cagliari) e alle 21 Benevento-Ravenna (la vincente contro la Fiorentina).

COPPA ITALIA, QUANDO E CONTRO CHI GIOCA IL MILAN

L'anno scorso il Milan cominciò addirittura dai Trentaduesimi di Finale, il turno che si gioca settimana prossima, e dopo aver sconfitto Bari e Lecce, venne eliminato agli ottavi in casa della Lazio. Quest'anno i rossoneri, essendo arrivati quinti in campionato, hanno riconquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale che si giocheranno nelle settimane del 2 o del 13 dicembre oppure del 13 gennaio. Il Milan sfiderà una tra queste quattro squadre: Torino-Carrarese oppure Monza-Avellino. Ai quarti di finale possibile incrocio con il Como, in semifinale con Inter o Bologna.