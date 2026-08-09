Condò: "La reazione del Milan al Chelsea è stata camminare fino al 90°"
Non ci sono giustificazioni sul calcio d'agosto che tengano, la prestazione del Milan contro il Chelsea è stata troppo brutta anche per essere calcio d'estate. E il fatto che sia arrivata a 15 giorni dall'inizio ufficiale della stagione rossonera, in campionato in casa del Torino, è un ulteriore campanello d'allarme. Anche il giornalista Paolo Condò ha voluto esprimere il suo parere sulla gara giocata dal Milan a Giacarta e in generale sul momento della squadra milanista, sulle colonne del Corriere della Sera.
IL MILAN HA CAMMINATO FINO AL 90°
Il duro commento di Paolo Condò sulla prestazione del Milan contro il Chelsea: "Gonçalo Ramos è forte e dal prossimo match giocherà dall’inizio, perché dev’essere il 9 a definire il gioco della squadra e i suoi interpreti. Il Milan deve aggiungere elementi (il primo è Gila) e recuperare forza morale, perché la reazione al 3-0 del Chelsea è stata camminare fino al 90° minuto".
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