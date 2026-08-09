Condò: "La reazione del Milan al Chelsea è stata camminare fino al 90°"

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Il duro commento di Paolo Condò in merito alla partita giocata dal Milan contro il Chelsea

Non ci sono giustificazioni sul calcio d'agosto che tengano, la prestazione del Milan contro il Chelsea è stata troppo brutta anche per essere calcio d'estate. E il fatto che sia arrivata a 15 giorni dall'inizio ufficiale della stagione rossonera, in campionato in casa del Torino, è un ulteriore campanello d'allarme. Anche il giornalista Paolo Condò ha voluto esprimere il suo parere sulla gara giocata dal Milan a Giacarta e in generale sul momento della squadra milanista, sulle colonne del Corriere della Sera.

IL MILAN HA CAMMINATO FINO AL 90°

Il duro commento di Paolo Condò sulla prestazione del Milan contro il Chelsea: "Gonçalo Ramos è forte e dal prossimo match giocherà dall’inizio, perché dev’essere il 9 a definire il gioco della squadra e i suoi interpreti. Il Milan deve aggiungere elementi (il primo è Gila) e recuperare forza morale, perché la reazione al 3-0 del Chelsea è stata camminare fino al 90° minuto".