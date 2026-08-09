MN - Milan atterrato in Italia. Ora due giorni liberi, mercoledì la ripresa a Milanello
L'aereo che ha riportato il Milan in Italia è atterrato in questi istanti a Malpensa: la squadra è partita questa mattina da Giacarta e ora è tornata in patria. I rossoneri concludono la tournée tra Perth ed Indonesia con un pareggio, l'1-1 contro l'Inter, e una sconfitta, il 3-0 di ieri contro il Chelsea. La squadra ora avrà a disposizione due giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti prevista per il pomeriggio di mercoledì 12 a Milanello: attesi per quel giorno anche i rientri di Mike Maignan ed Adrien Rabiot.
I giocatori continueranno a lavorare anche giovedì e venerdì mattina, prima di ripartire nel pomeriggio per Breslavia. In Polonia il Milan affronterà l'ultima amichevole estiva: sabato 15 agosto, ore 16.45, contro il Manchester United di Carrick.
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