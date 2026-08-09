Pasotto: "Ora come ora chi attacca la difesa rossonera ha ottime possibilità di creare occasione da gol"

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La difesa del Milan fa acqua, sei gol subiti in tre partite disputate: il commento del giornalista Marco Pasotto su Gazzetta.it

Concluse tre amichevoli tra Glasgow, Perth e Giacarta contro Celtic, Inter e Chelsea, il bottino del Milan è preoccupante. Il dato che fa riflettere, oltre al fatto di non essere scesi in campo ieri contro i Blues, è quello relativo ai gol subiti in tre gare: ben sei reti. Una media di due gol incassati ogni partita per il Diavolo che, al netto del finale della scorsa stagione, quantomeno la difesa l'aveva messa a posto. Questa difficoltà ad alzare il muro è stata oggetto del commento di Marco Pasotto su Gazzetta.it.

CHI ATTACCA IL MILAN HA OTTIME POSSIBILITÀ DI CREARE UN'OCCASIONE DA GOL

Il commento di Marco Pasotto sulla fase difensiva del Milan: "Chi attacca la difesa rossonera, ora come ora, ha ottime possibilità di creare un'occasione da gol. Amorim sta ovviamente dando compiti nuovi ai difensori, ma - a parte l'ultimo tragico mese e mezzo della scorsa annata - com'è possibile che tutti abbiano dimenticato gli insegnamenti saggi di Allegri?"