Il giovane Ganiou rinnova con il Lens: Amorim lo aveva videochiamato per un'ora

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Ismaelo Ganiou, difensore classe 2005, ha rinnovato con il Lens: Amorim ha provato a portarlo al Milan, parlandoci in telefonata per un'ora

Dalla Francia e più precisamente da L'Equipe arrivano indiscrezioni di rilievo su un giovane difensore che Ruben Amorim avrebbe voluto avere al Milan. Si tratta del giovane difensore classe 2005 Ismaelo Ganiou del Lens, nato in Francia ma che difende i colori del Burkina Faso. In scadenza nel 2028, il giovane talento difensivo era diventato obiettivo di diversi club europei tra cui il Milan e il Crystal Palace, secondo quanto riporta il quotidiano transalpino. Nelle ultime ore però è arrivato il rinnovo di contratto con il Lens fino al 2030 che rischia di chiudere le porte almeno per quest'estate a un suo trasferimento.

AMORIM HA CHIAMATO GANIOU PER UN'ORA

L'indiscrezione di cui parla oggi L'Equipe riguarda in particolare le squadre che hanno cercato Ismaelo Ganiou nelle scorse settimane. Secondo quanto viene riportato, il tecnico rossonero Ruben Amorim avrebbe avuto una videochiamata dalla durata di un'ora con il giocatore per esporgli il progetto Milan e convincerlo a vestire rossonero. Un po' di pressing è arrivato anche dal tecnico francese Pierre Sage, oggi nuovo allenatore del Crystal Palace. Alla fine però Ganiou ha deciso di rinnovare il contratto con il Lens, facendo lievitare la già alta richiesta del club francese che esigeva almeno 50 milioni di euro.