Archetti: "Milan troppo brutto per essere vero: vive su enigmi di un mercato bloccato"

vedi letture

Il commento del collega Pierfrancesco Archetti sulla prestazione del Milan contro il Chelsea

Dopo qualche segnale positivo emerso dalle amichevoli contro Celtic e Inter, sono stati diversi i passi indietro del Milan con il Chelsea. La formazione di Xabi Alonso ha spadroneggiato per tutta la gara e, se non fosse stato per Torriani, per il Milan ci sarebbe stato anche un passivo decisamente più pesante. I rossoneri invece ne hanno presi "solo" tre e in più non hanno mai tirato in porta. Sulla Gazzetta dello Sport, questa mattina, il giornalista Pierfrancesco Archetti ha condiviso il suo commento.

MILAN TROPPO BRUTTO PER ESSERE VERO

Il commento di Pierfrancesco Archetti sulla partita del Milan contro il Chelsea: "Il Milan schienato dal Chelsea, dopo il pareggio contro l’Inter, è troppo brutto per essere vero. Con un allenatore nuovo si riparte da zero, ovvio, ma Ruben Amorim esagera con gli esperimenti senza essere però uno sprovveduto: mette tutti in vetrina appunto per mostrare chi deve rimanere e chi no. La rosa è sovradimensionata, nelle amichevoli non è ancora arrivata una vittoria, ma ieri non si è visto nemmeno un tiro in porta. Il Milan vive sugli enigmi di un mercato partito bene (Gonçalo Ramos e Gila), ma ora bloccato. Non resta molto tempo per sciogliere i troppi nodi rossoneri".