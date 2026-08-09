Pellegatti: "Se volevi prendere Amorim, dovevi sapere di andare cattivo sul mercato"

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Il pensiero di Carlo Pellegatti sull'operato del Milan in sede di calciomercato

La sconfitta pesante, per larghezza di risultato e soprattutto per prestazione, del Milan contro il Chelsea, non ha fatto altro che far riemergere la polvere da sotto al tappeto. Gerry Cardinale aveva stupito tutti con i due botti di inizio calciomercato, salvo poi bloccarsi completamente: non che bisogna fare altri acquisti come Ramos e Gila, ma sicuramente la squadra deve essere rinforzata e secondo ciò che indica Amorim. Carlo Pellegatti nel suo video pubblicato questa mattina su YouTube, ha avanzato alcune perplessità.

SE VOLEVI AMORIM, DOVEVI ANDARE CATTIVO SUL MERCATO

Il commento di Carlo Pellegatti dopo la partita persa dal Milan contro il Chelsea per 3-0: "Se volevi prendere Amorim dovevi sapere che dovevi andare cattivo sul mercato. Se non hai i soldi per cambiarne 5, 6 o 7, è inutile prendere Amorim e dargli questi giocatori, a meno che non riesca a trasformarli. Ma le trasformazioni non avvengono da un giorno all’altro. Hanno tempo di aspettare le trasformazioni di Amorim quando siamo eventualmente quinti o sesti in classifica?"